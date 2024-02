Condò: «L’Inter vuole levarsi di dosso la Juventus entro una data»

Inizia il giorno di Inter-Juventus, con la capolista davanti ai bianconeri e con una partita in meno. Condò segnala entro quando la squadra di Inzaghi vorrebbe levarsi di torno la rivalità con quella di Allegri.

SPRINT DA FARE – Paolo Condò, a Sky Calcio Show – L’Originale, dà un’indicazione per il derby d’Italia: «Io mi aspetto un’Inter che voglia soltanto un risultato e cioè la vittoria, per scrollarsi di dosso la Juventus prima dell’inizio delle coppe. Perché per adesso sono solo due partite che l’Inter giocherà in Champions League, ma visto il valore dell’Atlético Madrid possono essere di più. C’è anche il recupero con l’Atalanta, la Juventus avrà le due semifinali di Coppa Italia ma più avanti. Credo che l’Inter voglia togliersela di dosso anche per fermare l’entusiasmo del gruppo giovane juventino, che è stato il principale propellente. Io credo che nessuno ascolti più Massimiliano Allegri quando parla di quarto posto e zona Champions League, ma ci si focalizzi solo sullo scudetto. Secondo me è la Juventus ad avere due risultati su tre, anche se l’Inter è davanti».