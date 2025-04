Condò: «L’Inter sa vincere in più modi. Elogiata all’estero perché…»

L’Inter battendo il Bayern Monaco compie una vera e propria impresa. Paolo Condò evidenzia l’eco internazionale che ha provocato questa grande vittoria dei nerazzurri.

VITTORIA ALL’ITALIANA – L’Inter vince e fa suo il primo atto dei quarti di finale di Champions League contro i tedeschi. La vittoria in ambito internazionale certamente non è passata inosservata. Numerosi quotidiani esteri hanno dato parecchio spazio alla vittoria dei nerazzurri che sconfiggono i bavaresi dopo 4 anni di imbattibilità in casa. A tal proposito Paolo Condò, su Sky Sport, sottolinea l’importanza di questa vittoria a livello mediatico: «È molto interessante leggere cosa scrivono gli altri su di noi. Questa mattina ho fatto un po’ di rassegna stampa straniera. Io guardo sempre i giornali stranieri perché mi interessa il loro punto di vista sulle cose italiane. Il commento generale è stato: “calcio all’italiana in versione moderna” quello dell’Inter».

L’Inter viene elogiata all’estero: Condò ne spiega i motivi

L’Inter vince pur soffrendo in gran parte del secondo tempo. Da qui i cambi di Yann Bisseck e Davide Frattesi, dove quest’ultimo è riuscito a ribaltare la gara in un momento dove il Bayern Monaco aveva il completo possesso del campo: «Alcuni che secondo me sono quelli che hanno centrato di più la questione, hanno scritto che l’Inter probabilmente, delle squadre che sono rimaste nella competizione, è quella che sa vincere in più modi. Se c’è una serata nella quale un modo non funziona può passare ad un altro senza grandi differenze di rendimento». L’Inter ha la capacità di cambiare, trovare nuove soluzioni, adattarsi, senza snaturare troppo il suo credo di gioco e la sua propositività in mezzo al campo.