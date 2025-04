Condò: «Inter vince con assenze importanti. Trattato di resistenza!»

L’Inter espugna l’Allianz Arena battendo 2-1 il Bayern Monaco. Partita di grande cuore e sacrificio per gli uomini di Simone Inzaghi.

DETTAGLI – L’Inter si aggiudica la prima sfida contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League. Gli uomini di Simone Inzaghi giocano, soffrono e difendono il risultato con caparbietà e coraggio per tutti e 94′. I tedeschi perdono in casa in Champions League dopo 4 anni. Il giornalista Paolo Condò su Sky sottolinea come l’Inter sia riuscita a sopperire in maniera ottimale alle pesanti assenze sulle fasce: «Ad entrambe le compagini mancavano stasera delle pedine fondamentali. Ai nerazzurri è mancato il gioco degli esterni di Dumfries e Dimarco, mentre ai tedeschi la creatività di Musiala dietro a Kane. Laddove i campioni d’Italia hanno surrogato benissimo queste due assenze, i bavaresi non sono riusciti a trovare un altro uomo che potesse attivare la fase d’attacco come fa Musiala».

Inter, grande prestazione in casa del Bayern Monaco

RESISTENZA – L’Inter ha espugnato l’Allianz Arena sfoderando una grande prestazione in casa dei tedeschi. Condò sottolinea l’impresa dei nerazzurri: «La prestazione dei nerazzurri potremmo paragonarla alle due metà di una mela che hanno combaciato perfettamente. Perché per un’ora, fino al 55′, l’Inter è andata vicino al 2-0, per cui quella è stata una prestazione tecnica di grande valore. Ma l’ultima mezz’ora è stato un trattato di resistenza umana perché praticamente non riuscivano più a ripartire. E secondo me è rimasta nella retina di quelli che hanno giudicato, riferendomi al match di Parma, quella mezz’ora che è stata una grande difesa dove invece l’Inter ha subito 2 gol».