Condò: «Per l’Inter vantaggio giocare ogni sette giorni. Ma ora non tanto»

Paolo Condò

Condò parla del ritorno delle coppe europee, con l’Inter purtroppo unica squadra italiana eliminata ai gironi. Il giornalista, nel corso di “23” su Sky Sport, ha definito un vantaggio per i nerazzurri avere solo il campionato, anche se non nell’immediato.

VANTAGGIO IN DIVENIRE – Paolo Condò analizza il calendario e il fatto che l’Inter non avrà le coppe: «Meglio così? Non tanto adesso, perché la Champions League si gioca ogni tre settimane. Ma andando più in là per l’Inter sarà un vantaggio giocare una volta ogni sette giorni. Mi aspetto un ritorno del Milan. La partita di La Spezia è stata un incubo, non una partita. Si può perdere in tante maniere, ma lì è come se non si fosse presentato il Milan. Mi aspetto un riscatto già dalla trasferta di Belgrado, ma anche una reazione da parte degli uomini più importanti».