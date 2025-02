Condò: «Inter unica italiana in Europa: squadre stanche! Ho una soluzione»

Quattro delle cinque squadre italiane sono state eliminate nella fase a eliminazione diretta della competizione, uscendo sconfitti contro avversari ampiamente alla portata. L’Inter rimane cosi l’unica formazione italiana ancora in corsa per la Champions League.

IL PUNTO – L’Inter sarà l’ultima squadra a rappresentare del calcio italiano in Europa, affronteranno il Feyenoord di Robin Van Persie negli ottavi di finale. Essendo testa di serie, l’Inter disputerà sempre la gara di ritorno in casa. In caso di passaggio del turno, la squadra di Simone Inzaghi troverà ai quarti una tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, mentre in semifinale potrebbe affrontare una tra Benfica, Barcellona, Borussia Dortmund o Lille.

L’ANALISI – Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha analizzato i motivi per cui le italiane sono state eliminate da squadre dal tasso tecnico inferiore in Champions League, affermando che: «La riduzione del campionato italiano a 18 squadre permetterebbe di tornare a quella che per me è stata una grande perdita nel campionato di Serie A, cioè quella di non riposare nemmeno una settimana tra natale e capodanno. Da due stagioni, con l’aggiunta anche della supercoppa in Arabia Saudita, le squadre italiane giochino sempre, mentre invece in Olanda, il campionato riposa dal 20 dicembre al 10 di gennaio. Ciascuna delle cause che noi troviamo per l’eliminazione delle italiane sono delle concause, perché abbiamo visto come le squadre abbiano corso meno e fossero mentalmente più stressate».

Inter favorita per il passaggio del turno: Occhio alle inside del Feyennord

IL DATO – Condò ha poi aggiunto: «L’Inter è più forte del Feyenoord. Lo era anche il Milan. Certamente, però ammaestrata dal flop e da quello ch’è successo, io credo che l’Inter sia la chiara favorita. Direi un 70-30.” Il livello tecnico delle squadre italiane era nettamente superiore rispetto agli avversari affrontati nei playoff di Champions League, soprattutto considerando che il Bruges si è qualificato grazie all’ultimo posto disponibile e ha comunque meritato il passaggio del turno contro un’Atalanta apparsa stanca e in difficoltà dal punto di vista tattico. Discorso simile per la Juventus, eliminata dal PSV Eindhoven nonostante la possibilità di qualificarsi con due risultati su tre al Philips Stadion».