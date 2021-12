Condò: «Inter, una cosa positiva in vista del sorteggio. Peso urne differente»

Condò segnala come, in questa stagione, ci sia una netta differenza fra chi è arrivato primo e secondo in Champions League. Tuttavia il giornalista, da Sky Sport, vede una buona notizia per l’Inter in vista del sorteggio di lunedì (ore 12).

UNA DA PRENDERE – Questo il pensiero di Paolo Condò sul sorteggio degli ottavi di Champions League: «Il peso delle due urne quest’anno è molto differente. Grande colpo per la Juventus che sia finita prima e per la stessa Inter sparisce dalla prima urna un’avversaria potenziale molto forte come il Chelsea. Questa è comunque una cosa positiva, con un po’ di probabilità in più di trovare una squadra abbordabile che poi alla fine sarebbe il Lille, essenzialmente».