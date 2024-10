Condò: «Inter-Stella Rossa, Inzaghi ha studiato ma una scelta fa paura!»

Paolo Condò, poco prima dell’inizio di Inter-Stella Rossa, analizza il calendario e le chance nerazzurre in Champions League ma anche le scelte di formazione di Simone Inzaghi.

CALENDARIO – Paolo Condò, fra gli ospiti dello studio di Sky Sport 24 prima di Inter-Stella Rossa, dichiara: «Il calendario di tutte le nostre squadre italiane in Champions League ha dei punti fissi. La partita in casa contro le avversarie della quarta fascia è chiaro che, sulla carta, è quella meno difficile. E tale è Inter-Stella Rossa di stasera. Dopo di che, il prossimo turno è Young Boys-Inter, un’altra partita in cui i nerazzurri dovranno fare i tre punti perché poi arriverà l’Arsenal. Bisogna studiare con grande attenzione in calendario e Inzaghi l’ha fatto, disegnando questa formazione. Ci sono delle partite che sono delle opportunità, come quella del Manchester City, che è stata colta bene. Perché un pareggio è un risultato guadagnato».

Condò e i dubbi su una scelta precisa di Inzaghi prima di Inter-Stella Rossa

RICORDI – Paolo Condò, oltre ad analizzare il calendario di Champions League nerazzurro, dice la sua anche sulle scelte di formazione di Simone Inzaghi. Così il giornalista nel corso del pre partita di Inter-Stella Rossa: «In un’ipotetica tabella sono tre e tre le partite. Siccome secondo me il traguardo dell’Inter dev’essere tra le prime otto, con la qualificazione diretta agli ottavi di finale, trovarsi con sette punti nelle prime tre partite e alla vigilia dell’Arsenal sarebbe perfetto. Mehdi Taremi e Marko Arnautovic come coppia offensiva? Un po’ di paura mi viene perché ricordo gli errori dell’austriaco contro l’Atletico Madrid. Fece il gol ma anche altri errori, impedendo al risultato di assumere delle proporzioni rassicuranti in vista del ritorno. E poi sappiamo com’è andata a finire». Queste le considerazioni del giornalista Paolo Condò a pochissimo dal fischio d’inizio di Inter-Stella Rossa.