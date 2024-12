Condò: «Inter sopra Atalanta e Napoli. Un dato lo testimonia»

Paolo Condò vede ancora l’Inter super favorita per la vittoria dello Scudetto nonostante i risultati di Atalanta e Napoli. Le sue parole su Sky Sport sono chiarissime.

STATISTICHE – Ogni tanto guardare ai dati rende l’idea del livello delle squadre che si analizzano. Questo potrebbe essere il caso, perché Paolo Condò parla in tal modo degli uomini di Simone Inzaghi: «L’Inter è un gradino sopra Atalanta e Napoli, potrebbe essere a 43 in testa. Come organico è superiore, come affronta le trasferte in scioltezza. La mia classifica è Inter, Atalanta e Napoli. Mi è arrivata una cifra improvvisamente per l’ispirazione che ti dice perché l’Inter è la massima favorita del campionato. Oggi giocavano due squadre splendide come Lazio e Atalanta, che insieme sommavano 10 gol subiti e 0 fatti contro la compagine di Inzaghi. Questo dice chiaramente quale sia la più forte del campionato»