Condò: “Inter, sfortuna col calendario pure in Europa League. Ndombele…”

Condividi questo articolo

Condò ritiene che l’Inter abbia avuto un calendario molto deficitario, come fatto notare da Conte nelle scorse settimane, pure per l’Europa League. I nerazzurri stasera sfideranno l’Atalanta, poi appena quattro giorni dopo il Getafe in Europa League: riposo minimo. Il giornalista, durante “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha parlato pure delle voci su Ndombele.

ACQUISTO PROMOSSO – Per Paolo Condò l’acquisto di Tanguy Ndombele per l’Inter andrebbe bene: «È un giocatore da 8 Ndombele, ha tantissima potenza e qualità. È un box-to-box, uno di quelli che ti rovescia il fronte della squadra. Non lo conosco personalmente, ma ho una sola perplessità. Io trovo che José Mourinho e Antonio Conte, anche se in maniera diversa perché Conte è un po’ più ossessivo e Mourinho un po’ più ironico, caratterialmente siano due allenatori molto vicini. Mourinho ha rotto con Ndombele in una maniera totale, quando entrerà nella rosa di Conte vedremo come andrà con lui».

CALENDARIO MASSACRANTE – Condò analizza gli impegni delle due squadre che si sfideranno stasera a Bergamo: «In senso europeo l’Atalanta è comoda, ci mette undici giorni fino alla partita del 12 (contro il PSG nei quarti di finale di Champions League, ndr) Può fare tutto quello che vuole l’Atalanta, dal punto di vista della preparazione, in undici giorni. L’Inter no: da questo punto di vista ha avuto veramente sfortuna, perché il primo giorno gioca in Europa League. Manco il secondo, come la Roma, gioca il 5: ravvicinatissimo, quattro giorni e l’avversario è di quelli che ti fanno sudare le sette camicie. Non è una squadra fortissima, ma è una squadra rognosissima il Getafe. Se fosse semplice la scelta sarebbe automatica, invece non è per niente semplice. Io, personalmente, ritengo che l’Inter se passasse il Getafe avrebbe una strada aperta alla finale, dove dall’altra parte c’è il Manchester United».