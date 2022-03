Condò: «Inter, serve un gol subito! All’andata sliding door con Perisic»

Paolo Condò è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare Liverpool-Inter, tornando anche a parlare della gara di andata con un’occasione creata da Ivan Perisic.

PARTENZA RAPIDA – Condò ha parlato così della gara di questa sera: «L’Inter è chiamata a provare a segnare un gol subito per ridare colore dopo lo 0-2 dell’andata. Klopp ha fatto il furbo dicendo che è il risultato più rimontato nella storia della Champions League. Non ho nessun dubbio sulla serietà della prestazione dell’Inter e se dovessero segnare subito può diventare una partita più interessante e ambiziosa per i nerazzurri. Giocare ad Anfield gasa molto perché senti un tifo meraviglioso ma non aggressivo».

MOMENTO DECISIVO – Condò ha poi ricordato un episodio per l’Inter nella gara di San Siro: «All’andata c’è stata una sliding door: Perisic, il migliore in campo, ha commesso un solo errore: un cross leggermente troppo avanzato per la testa di Lautaro Martinez pronto a chiuderla. Se Perisic avesse fatto al bacio anche quel cross, i nerazzurri sarebbero passati in vantaggio in una fase di gioco in cui stava prendendo il sopravvento. Quel colpo avrebbe cambiato molto sia nella storia della partita che della qualificazione».