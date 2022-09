Condò: «Inter, senza 6 punti col Viktoria Plzen difficile passare. Onana…»

Paolo Condò ha parlato di Viktoria Plzen-Inter a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida di Champions League. Ecco le sue parole negli studi di Sky Sport

DIFFICILE – Queste le parole di Paolo Condò: «Inter, definirei sfida col Viktoria molto importante se vinci, decisiva se non la vinci. Se non fai sei punti contro i cechi in questo girone hai poche possibilità di passare. Esclusione Lautaro Martinez? Segnale giusto, la partita di Udine sarà durissima. L’Udinese non è solo fisica, ha solo fattori tecnici. Ma non credo che l’argentino sarà risparmiato per 90′. È importante che la squadra lo pensa come un segnale corretto. Onana? È arrivato per fare il numero 1 dell’Inter. Il problema è quanto ci avrebbe messo».