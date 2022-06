Condò: «Inter, Sanchez l’errore più grande della gestione Marotta-Ausilio»

Paolo Condò – in collegamento su Sky Sport 24, parlando del capitolo attaccanti Lukaku-Dybala – si è concentrato anche sull’acquisto tre anni fa di Sanchez. A detta sua l’errore più grande di Marotta e Ausilio

SOVRAFFOLAMENTO − Condò discute sul parco attaccanti in casa nerazzurra: «Uno è irrinunciabile, Romelu Lukaku, l’altro si prende nel caso avanzassero dei soldi, Paulo Dybala. Con l’acquisto di Lukaku, l’Inter si ritroverebbe con 5 attaccanti in rosa ma un club come l’Inter che gioca per tre competizioni ha bisogno di 4 grandi attaccanti in rosa. Con l’ipotetico arrivo di Dybala diventerebbero sei. Qualcuno sarà ceduto. Uno sarà Alexis Sanchez che ritengo l’errore più grande della gestione Marotta-Ausilio all’Inter. Per il livello della sua retribuzione è stato l’errore più grande, infatti, è complicato privarsene. L’altro partente sarà Edin Dzeko o Joaquin Correa».