Condò: «Inter-Roma un incontro di boxe tra pesi diversi. Gap evidente»

Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, si è concentrato sulla vittoria dell’Inter contro la Roma. Per il giornalista, match a senso unico con un gap troppo evidente

GAP EVIDENTE − Condò non ha dubbi nel commentare la vittoria dell’Inter contro la Roma: «La partita di oggi è stata giocata bene dall’Inter. La Roma è stata all’altezza per un quarto d’ora/venti minuti, cioè fino allo 0-0. Confronto simile ad un incontro tra pugili di pesi diversi, Gap molto evidente. È come se l’Inter non potesse prendere mai gol, almeno fino al 3.0, e la Roma si ad ogni azione. Bene tanti tipo Marcelo Brozovic, ma anche Federico Dimarco».