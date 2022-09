Condò: «Inter, la proprietà il vero problema! Visti poco i giocatori nuovi»

Paolo Condò vede nella mancanza di una proprietà forte il vero problema dell’Inter. Non è una direzione da grande club. Poi una considerazioni sui giocatori nuovi

PROBLEMI − Condò discute sulle difficoltà dell’Inter: «Due discorsi sull’Inter: la fascia sinistra. Tre giocatori ci sono andati – Darmian, Dimarco e Gosens – ma non stanno riuscendo a superare l’assenza di Perisic. Problema che Inzaghi supererà. Ma c’è anche il problema società che non è in grado di tornare ad essere quello che fa un grande club. Aggiungere giocatori e non toglierli. Sono arrivati giocatori nuovi ma li abbiamo visti poco. La sensazione di fare sempre da loro può essere uno svantaggio. Quando l’Inter tornerà ad avere una proprietà forte ed espansiva sarà un’altra cosa».