Condò: «Inter, problema: quando vai sotto partita finita! Inzaghi ci lavori»

Paolo Condò individua una particolarità negativa sulle sconfitte dell’Inter in campionato. Quando è andata sotto, a detta sua, i nerazzurri non riescono più a reagire. Consiglio a Inzaghi

PROBLEMA − Condò su Sky Sport individua una difficoltà dell’Inter: «C’è una cosa che l’Inter e Inzaghi devono cambiare: nelle quattro sconfitte in campionato l’Inter praticamente non è mai riuscita a reagire. Quando vai sotto la partita è finita. Inzaghi deve lavorare lì, l’Inter quando subisce gol esce dal match e non riesce più a giocare bene. Manca qualcosa dal punto di vista dell’orgoglio e della testa».