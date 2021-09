Condò: «Inter, pretendo qualificazione per due motivi precisi»

Paolo Condò – giornalista sportivo e opinionista è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare la sfida tra Inter e Real Madrid di stasera. Sottolineando i motivi per cui i nerazzurri devono passare il girone di Champions League.

OBIETTIVO MINIMO – Questa l’analisi di Paolo Condò in vista di Inter-Real Madrid di questa sera: «Simone Inzaghi ha detto di non voler pensare al passato (vedi articolo), ma nel suo passato c’è una qualificazione. Lui con la Lazio riuscì a qualificarsi lo scorso anno. Delle quattro italiane, ad Atalanta e Milan io chiedo la qualificazione, mentre da Inter e Juventus la pretendo. Sia per la forza delle due rose, sia per gli avversari che hanno nel girone. Con tutto il rispetto per lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi, trovo che i nerazzurri siano nettamente superiori».