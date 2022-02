Condò: «Inter a portata di risorpasso. Pari Milan? Era in casa dell’ultima…»

Condò segnala le difficoltà che il Milan può avere a seguito del pari per 2-2 di stasera in casa della Salernitana. Da Sky Calcio Show – L’Originale il giornalista ricorda come l’Inter possa tornare in testa a prescindere dalla partita in meno.

IN TRE PER IL PRIMATO – Il pareggio, inaspettato, del Milan a Salerno può di nuovo cambiare la classifica di Serie A. Per Paolo Condò ora a sorridere sono le inseguitrici: «Domani l’Inter è a portata di risorpasso, il Napoli lo può raggiungere. Comunque giocava in casa dell’ultima in classifica, la prima in classifica deve entrare nell’ottica di portare a casa i tre punti».