Condò: “Inter? Mi piacerebbe con Eriksen e a quattro! Resta un sogno”

Paolo Condò

L’Inter con la difesa a quattro ed Eriksen liberato come trequartista dietro le due punte. Questa la suggestione di Paolo Condò, che si augura che Conte segua. Il giornalista, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha tracciato a livello tattico i nerazzurri per la nuova stagione.

CAMBIO TATTICO – Paolo Condò dà consigli ad Antonio Conte: «A me piacerebbe vedere un’Inter che difende a quattro, con Achraf Hakimi terzino destro e una mediana composta da Nicolò Barella e Arturo Vidal o Radja Nainggolan. Sì, anche Stefano Sensi, o N’Golo Kanté che si fa spesso come nome per il mercato, più Christian Eriksen e due punte. Ma io non sono l’allenatore dell’Inter: da appassionato di calcio credo sia destinato a rimanere solo un sogno».