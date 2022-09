Condò: «Inter, due partite decisive per la stagione. Dimarco nuovo status»

Dopo la sosta per le nazionali, arriva il momento di riprendere con la stagione. L’Inter, al rientro, è attesa da due sfide complicatissime: Roma e Barcellona. Già decisive per la stagione, secondo l’opinione del giornalista Paolo Condò in collegamento con gli studi di Sky Sport.

DOPPIA SFIDA DECISIVA – Non c’è più tempo da perdere per l’Inter. E il ritorno dalla sosta per le nazionali sarà un momento fondamentale per la stagione dei nerazzurri: «È un ritorno molto difficile, considerando che mancherà Brozovic oltre a Lukaku. Non c’è più tempo da perdere e in Champions League la sfida contro il Barcellona sarà quella che indirizzerà il cammino dell’Inter nella competizione. Il Barcellona quest’anno è in grande salute e ha perso solo immeritatamente contro il Bayern Monaco. Non credo che la panchina di Inzaghi sia a rischio, calcolando anche la difficoltà del momento dei giocatori che ha a disposizione e delle partite. È chiaro però che siano due partite che indirizzano la stagione. Ora inizia la seconda tappa che arriva al Mondiale».

NUOVO STATUS – Paolo Condò ha poi parlato dell’utilità della sosta delle nazionali per l’Inter, specialmente per quanto riguarda un giocatore in particolare: «Ci sono tante assenze importanti, ma anche presenze potenziate. La nazionale non è sempre un intralcio per i club. Un giocatore come Dimarco, protagonista delle due vittorie dell’Italia in Nations League, ritorna a Milano con uno status superiore con cui era partito. Mi aspetto che lo faccia valere anche in campionato».