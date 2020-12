Condò: “Inter non può accontentarsi. Mi aspetto una cosa”

Paolo Condò

L’eliminazione dell’Inter dalla Champions League appartiene ancora al presente. Paolo Condò, in collegamento con “Sky Sport”, commenta le aspettative nerazzurre in campionato.

OBBLIGHI – L’Inter è la grande favorita per la vittoria dello scudetto 2020/21. E lo è per tutta una serie di contingenze (e coincidenze). Tra le quali figura anche la precoce eliminazione della squadra di Antonio Conte dalla Champions League. Una delusione enorme che fatica a dimenticarsi, ma che non compromette la stagione. Ecco il commento di Paolo Condò a riguardo: «L’Inter deve fare bene anche in Europa, non è un club che si può accontentare di una buona stagione in campionato. Io mi aspetto che combatta fino in fondo per vincere il campionato. Quando lo fai fino in fondo, hai la coscienza a posto. Io credo che l’Inter sia obbligata a lottare fino all’ultima giornata per vincere il campionato».