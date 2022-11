Condò: «Inter non lontana dalla Juventus. Avversari in UCL? Spero Conte!»

Condò parla dell’Inter in ottica qualificazione agli ottavi di Champions League. L’opinionista di Sky Sport 24 fa un pronostico sulle probabili avversarie e aggiunge qualcosa anche sul prossimo match contro la Juventus in Serie A.

LA PARTITA PERFETTA – Paolo Condò interviene al termine di Bayern Monaco-Inter (vedi articolo) nella trasmissione “Champions League Show”. Il giornalista afferma: «Italiane sconfitte in Champions League ma senza lividi, sia dal punto di vista degli obiettivi che da quello fisico. Le possibili avversarie dell’Inter? A livello giornalistico ovviamente dico Antonio Conte (vedi articolo). Ma anche perché quella sarebbe la partita perfetta per dare delle chance all’Inter di passare il turno. Il Tottenham lo preferirei al Manchester City e al Chelsea. Nei gol subiti l’Inter ha pagato l’assenza di Milan Skriniar e anche di Alessandro Bastoni stasera. I due difensori sono dei saltatori abituali, colpitori di testa. Per quanto riguarda la partita di domenica prossima, dico che Inter e Juventus non sono poi così distanti in Serie A. Se a questa classifica aggiungi i due punti quasi fatti dai bianconeri con la Salernitana e persi per la svista clamorosa sul finale, le due squadre avrebbero lo stesso punteggio. Però il giudizio della stagione per l’Inter è positivo e in crescita, al contrario della Juventus. Nello scontro diretto molto dipenderà da quello che farà il Napoli il giorno prima. Se gli azzurri dovessero vincere la partita, quella di domenica diventerebbe uno spareggio. Soltanto una potrebbe pensare di rientrare in corsa nel campionato». Così Condò conclude il suo intervento nello studio di Sky Sport 24.