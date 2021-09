Condò: «L’Inter ne approfitti, Shakhtar Donetsk con l’acqua alla gola!»

L’Inter giocherà dopodomani contro lo Shakhtar Donetsk (ore 18.45 a Kiev), per la seconda giornata del girone di Champions League. Paolo Condò, durante la trasmissione Sky Calcio Show – L’Originale, segnala le difficoltà degli ucraini.

TESTA ALLA COPPA – L’Inter ieri ha pareggiato 2-2 contro l’Atalanta (vedi highlights), ma è già antivigilia di Champions League. Il giornalista Paolo Condò fa notare il valore della partita di Kiev: «È una giornata che l’Inter non deve sbagliare. Dopo aver perso in casa col Real Madrid adesso deve tenere Shakhtar Donetsk e Sheriff a distanza. La sorpresa del primo turno è stata proprio la vittoria dello Sheriff sullo Shakhtar Donetsk, rimasto a zero punti. In questo momento la squadra di Roberto De Zerbi è con l’acqua alla gola: l’Inter deve approfittare che questi non siano sereni per prendere i tre punti».