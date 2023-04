Condò: «L’Inter ha nascosto la palla al Benfica! Male gli attaccanti»

Condò non ha dubbi sulla grande vittoria dell’Inter ai danni del Benfica per 0-2. Superiorità impressionante secondo il giornalista

DOMINIO − Intervenuto in collegamento su Tutti Convocati, Paolo Condò ha analizzato la vittoria dei nerazzurri col Benfica: «C’è stata una crescita del calcio italiano all’interno di questa stagione. Ad esempio, il Benfica contro la Juventus ha nascosto la palla. L’Inter ha fatto meno punti in campionato, ma ieri ha quasi nascosto la palla al Benfica. Nel senso che l’Inter è stata nettamente superiore ai lusitani. Il calcio italiano al momento con 7 partite non ha ancora subito un gol nella fase diretta della Champions League, anche se nessuno ha incontrato squadre come il Manchester City. Ho smesso da un po’ di tempo di spiegare la stagione dell’Inter, che non ha una spiegazione diversa dalla concentrazione e disattenzione. Ieri però gli attaccanti non mi hanno convinto, è stata una partita spettacolare di centrocampo e difesa».