Condò: «Per Inter e Napoli un vero pericolo! Inzaghi? Fatto lo step»

Condò si esprime sul confronto tra Inter e Napoli, indicando una rivale in Serie A difficile per entrambe. Poi elogia Simone Inzaghi.

PARTITA CRUCIALE – Paolo Condò, in collegamento su Sky Sport 24, indica la partita più pericolosa per Inter e Napoli in questo rush finale: «Ci sono due partite in comune per Inter e Napoli: quelle contro Parma e Bologna. Il Napoli dopo il Milan andrà a Bologna, l’Inter lo farà tra il ritorno di Champions League col Bayern Monaco e la partita di ritorno di Coppa Italia col Milan. Si tratta della partita più pericolosa per entrambe perché il Bologna, secondo me, è la squadra che esprime il miglior calcio d’Italia. Bella da vedere e molto pericolosa».

Il giudizio di Condò su Inzaghi e sulle ambizioni dell’Inter

GIUDIZIO – Poi Condò si esprime su Simone Inzaghi: «Giudizio molto positivo, indipendentemente da come andrà a finire la stagione dell’Inter. Dopo aver fatto una stagione nella quale hai visibilmente privilegiato la Champions League, ossia nell’anno dello scudetto del Napoli, e un’altra stagione dove ha dato priorità allo scudetto, lo scorso anno, il passo che l’Inter doveva fare quest’anno era quello di valorizzare entrambi i fronti. L’idea di portare a casa qualcosa è fondamentale, ma se non dovesse succedere non dirò che Inzaghi sia stato troppo ambizioso. Perché quando alleni una squadra che si chiama Inter devi essere per forza ambizioso».