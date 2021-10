Condò: «Inter, mi aspetto una buona prestazione contro il Sassuolo!»

Sassuolo-Inter è la sfida che andrà in scena alle ore 20.45, valida per la settima giornata di Serie A. Paolo Condò – ospite negli studi di Sky Sport -, si aspetta una grande prestazione dei nerazzurri dopo il pari deludente in Champions League

ASPETTATIVE – Sassuolo-Inter andrà in scena tra pochissimo al Mapei Stadium. Paolo Condò si aspetta una grande prestazione dei nerazzurri: «L’Inter ha ottenuto un risultato deludente in Champions League quindi mi aspetto che il pendolo oscilli dalla parte della buona prestazione. L’anno scorso la partita con il Sassuolo è stato un momento chiave, Conte ha cambiato gioco, ha messo Brozovic davanti alla difesa, si è lasciato spazio davanti a sé e ha vinto. Il Sassuolo in quel periodo stava andando benissimo e da lì è partita la cavalcata scudetto dei nerazzurri».