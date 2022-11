Condò: «Inter, mi aspettavo il Chelsea ma con il Porto è andata meglio. Ieri…»

Condò commenta il Porto, avversario dell’Inter sorteggiato per gli ottavi di Champions League (vedi articolo). Nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, il giornalista parla anche delle problematiche nerazzurre alla luce della sconfitta contro la Juventus.

ASPETTATIVE – Paolo Condò aveva un’altra idea sull’avversaria dell’Inter agli ottavi di Champions League. Il giornalista, nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, dichiara: «Dopo aver affrontato Bayern Monaco e Barcellona, le stesse squadre che c’erano state nel gruppo dell’anno del triplete, io mi aspettavo il Chelsea per completare. Ma sorteggiando il Porto dico che è andata meglio all’Inter. Se più di una squadra italiana sarà così brava da superare gli ottavi, a quel punto si potrebbe tifare per il derby. La difesa nerazzurra in trasferta, nelle grandi partite, prende troppi gol. Ieri l’attacco, invece, ha avuto la possibilità di risolvere la partita e non ci è riuscito». Condò, poi, commenta brevemente la situazione dell’Inter dopo l’ultima sconfitta in Serie A contro la Juventus.