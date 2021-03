CondÃ²: Â«Inter, match con l’Atalanta vale un grosso pezzo di scudettoÂ»

Condò: «Inter, match con l’Atalanta vale un grosso pezzo di scudetto»

Paolo Condò

L’Inter, lunedì alle ore 20:45, è impegnata nella difficile sfida contro l’Atalanta. Paolo Condò, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato del match, analizzando il momento del campionato

PASSO – Paolo Condò parla a proposito dell’imminente turno di Serie A. Secondo il giornalista il match tra Inter ed Atalanta sarà un crocevia fondamentale per la lotta scudetto: «Fuga Inter? Mancano ancora 13 partite, che sono tante. Ma questo è un turno centrale, ci sono match importanti per le prime quattro in classifica. Se i nerazzurri riusciranno a chiudere questo turno con lo stesso vantaggio o addirittura incrementarlo, un grosso pezzo di scudetto andrebbe verso Appiano Gentile».