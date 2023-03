Condò: «Inter mai oltre 5 partite come serie positiva! Una colpa»

L’Inter continua nel suo periodo altalenante, tra vittorie di spessore e sconfitte incomprensibili come quella di venerdì a La Spezia. Condò, nel corso di Sky Calcio – L’Originale, critica il rendimento della squadra di Inzaghi.

MAI IN STRISCIA – Paolo Condò evidenzia come Simone Inzaghi non sia riuscito a evitare le sconfitte: «Quest’anno l’Inter ha fatto un massimo di cinque partite come serie di vittorie e pareggi. L’anno scorso la migliore serie era di quattordici: sono tanti. Poi come Champions League il traguardo è alla portata, sarebbe un grande risultato. Però è chiaro che quando perdi con lo Spezia avendo tantissime occasioni, con l’Empoli eccetera devo dire che diventa una colpa».