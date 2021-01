CondÃ²: Â«Inter, Lukaku insostitubile. Per la Juventus? De LigtÂ»

Condò: «Inter, Lukaku insostitubile. Per la Juventus? De Ligt»

Condividi questo articolo

Paolo Condò

Intervenuto negli studi di “Sky Sport” nel postpartita di Bologna-Milan, il giornalista sportivo e opinionista Paolo Condò ha parlato degli uomini chiave di tre delle squadre più quotate per la vittoria dello Scudetto: Milan, Inter e Juventus.

UOMINI CHIAVE – Secondo Paolo Condò, ognuna delle tre squadre più quotate per la vittoria finale dello Scudetto hanno un uomo chiave e insostituibile. Anche i nerazzurri. Queste le parole del giornalista sportivo a riguardo: «Milan, Inter e Juventus hanno tutte e tre un uomo insostituibile. Per i rossoneri si tratta di Gianluigi Donnarumma, per i bianconeri di Matthijs de Ligt e per i nerazzurri ovviamente Romelu Lukaku».