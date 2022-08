Condò: «Inter, con Lukaku e Gosens mi aspetto qualcosa di diverso»

Nella sua analisi dei nuovi acquisti delle big della Serie A, Paolo Condò ha commentato il ritorno all’Inter di Romelu Lukaku. In collegamento con Sky Sport, il giornalista si è soffermato sull’apporto tattico del belga e anche di Robin Gosens.

SQUADRA DIVERSA – Questa l’analisi di Paolo Condò sul possibile apporto di Romelu Lukaku (ma non solo) all’Inter: «Mi immagino un’Inter diversa, un po’ nel solco di ciò che ha fatto Simone Inzaghi lo scorso anno. Non soltanto una squadra che lascia tanto spazio nel quale far correre Lukaku, ma anche che occupa l’area con tanti uomini. Per Lautaro Martinez non mi aspetto un ruolo da subalterno. Mi aspetto qualcosa di diverso dal punto di vista tattico, visto anche che Gosens non è Perisic. Credo che tornerà comunque ai livelli dell’Atalanta, ma resta un giocatore diverso. Per questo prevedo un contributo maggiore di Calhanoglu e Barella, che dovranno fornire qualcosa in più».