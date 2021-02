Condò: «Inter-Lazio partita chiave. Dirà molto sulla lotta per lo Scudetto»

Paolo Condò, giornalista sportivo e opinionista, è intervenuto negli studi di “Sky Sport” per parlare di Inter-Lazio e delle conseguenze che potrà avere sulla lotta Scudetto.

PARTITA CHIAVE – Paolo Condò ha analizzato in questo modo Inter-Lazio di domenica sera, specialmente per quanto riguarda le ripercussioni sulla lotta Scudetto: «È una partita chiave nella storia del campionato. Se l’Inter batte la Lazio, che sta benissimo, arriva come minimo a portata di sorpasso nel derby della settimana successiva. Se vanno in testa, avranno un ulteriore retrorazzo che li porterà in avanti. D’altra parte, se i biancocelesti vinceranno a San Siro, rientreranno nella lotta Scudetto. Il trampolino buono ora è per loro, anche perché tra i titolari è dello stesso livello di quelle che le stanno davanti. Questa è una partita che ci dirà una cosa molto importante, cioè se la lotta per il titolo sarà a quattro o sarà a tre».

PROBLEMI DI ROSA – Condò ha poi parlato della condizione degli attaccanti, specialmente Lukaku, in vista di Inter-Lazio: «Nell’ultimo mese soprattutto Lukaku è sceso di rendimento. Noi sappiamo che a partire dalla scorsa estata è successa una cosa diventata di dominio pubblico, ovvero i problemi del gruppo Suning. Dentro al processo di crescita dell’Inter di questi anni c’era anche l’allargamento della rosa, che al momento non è sufficientemente larga. Per esempio nessuno può surrogare e far rifiatare il belga quando ne avrebbe bisogno. Conte non fa giocare Pinamonti che potrebbe essere quel tipo di giocatore, ma evidentemente non dà le risposte che il tecnico si aspettava. Ora però il grande jackpot a disposizione dei nerazzurri è che giocheranno esclusivamente le partite di campionato e quindi i giocatori stanchi avranno la possibilità di fare un ciclo di lavoro regolare e settimanale».