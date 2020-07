Condò: “Inter, la Juventus era attaccabile! Conte deve aumentare il passo”

Paolo Condò, noto giornalista e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato la bella vittoria dell’Inter contro il Genoa, in trasferta. Il futuro dei nerazzurri, le ambizioni di Conte e la rivalità con la Juventus tra i temi trattati

STEP BY STEP – I numeri della stagione dell’Inter hanno cominciato a sorridere per davvero. La squadra di Antonio Conte ha battuto il Genoa ed è a quattro lunghezze dalla Juventus capolista. Paolo Condò, opinionista di “Sky Sport”, ha analizzato così il rendimento dei nerazzurri: «Si è già parlato molto dei rimpianti dell’Inter. La Juventus, quest’anno, era attaccabile. A questo punto, però, guardo il bicchiere mezzo pieno. L’Inter è cresciuta di punti e gol fatti, ma anche nei gol subiti, che sono 8 in meno dell’anno scorso, con 23 gol fatti in più. L’Inter, tenendo conto della classifica dei primi tempi, sarebbe in testa alla classifica. Ai nerazzurri manca poco per vincere. Secondo me questa stagione va considerata da tutti, a partire da Conte, una specie di annata costituente. La Juventus, l’anno prossimo, riprenderà il processo di miglioramento, che quest’anno si è un po’ fermato. L’Inter deve aumentare il passo, non potrà accontentarsi. Un giocatore che mi ha colpito molto, stasera, è stato Victor Moses, fino ad oggi parecchio ondivago».