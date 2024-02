Condò controcorrente: «Inter-Juventus, il pareggio basta solo ad Allegri. Un motivo»

Inter-Juventus è una partita da vincere per Inzaghi, anche se – considerata la posizione privilegiata in classifica – un pareggio non sarebbe la fine del modo. Non è dello stesso parere Paolo Condò, che spiega i motivi in collegamento con Sky Sport 24.

RISULTATO – Aumenta sempre più la curiosità su chi uscirà vincitrice da Inter-Juventus. Sul risultato più comodo alle due squadre si pronuncia Paolo Condò: «Se sono Massimiliano Allegri mi accontento di due risultati. Per come stanno le cose il pareggio sta con la Juventus. In Inter-Juventus i nerazzurri hanno la grande occasione di scrollarsela di dosso una volta per tutte vincendo. Ma se calcoliamo che il recupero che attende i nerazzurri è contro l’Atalanta, che è una delle squadre più in forma, abbiamo la sensazione che un pareggio manterrebbe la Juventus viva. Penso che l’Inter, che avrà una primavera in cui spero dovrà andare avanti il più possibile in Champions League, voglia scrollarsi adesso di dosso i bianconeri. In Inter-Juventus immagino che Allegri farà la partita di sempre, quella che gli viene meglio, cioè prudente ma pronto a scattare. L’Inter, che dovrà giocare una partita coraggiosa, andrà molto all’attacco».

ALTERNATIVE – Paolo Condò, a due giorni da Inter-Juventus, conclude guardando anche alla panchina nerazzurra: «Negli ultimi tempi qualche miglioramento si visto da parte di Sanchez e Arnautovic. Sono ancora molto distanti dai due titolari però probabilmente ci saranno le partite facili in cui avranno lo spazio come titolari. Se l’Inter andrà avanti in Champions League questo dovrà succedere e io credo anche con una certa frequenza. Mi sembra che Simone Inzaghi ormai maneggi l’arte del turnover con perizia». Intanto si iniziano a delineare le scelte nerazzurre anche per Inter-Juventus.