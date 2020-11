Condò: “Inter in difficoltà come tante grandi d’Europa....

Condò: “Inter in difficoltà come tante grandi d’Europa. Momento verità”

Paolo Condò

Paolo Condò, noto giornalista e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato il momento storico dell’Inter, alla vigilia della gara fondamentale di Champions League contro il Real Madrid

DIESEL – Le difficoltà dell’Inter, in questo avvio di stagione, hanno una motivazione prevalente, secondo Paolo Condò. Il noto giornalista di “Sky Sport” ha esteso la sua analisi ad alcune grandi d’Europa: “L’Inter ha avuto moltissimi alti e bassi, come tutte le squadre che hanno giocato ad agosto. Penso anche a Lipsia e Paris Saint-Germain, ma non solo. Queste squadre si stanno liberando solo adesso di quelle tossine estive“. La gara di domani, in casa contro il Real Madrid, sarà cruciale per comprendere a che punto è l’Inter. Antonio Conte e Zinedine Zidane hanno sottolineato l’importanza dell’impegno di San Siro nelle rispettive conferenze stampa.