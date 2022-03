Condò: «Inter in Champions League? Esce meglio della Juventus, evidente!»

Condò mette a confronto il percorso di Inter e Juventus, entrambe eliminate agli ottavi di Champions League. Secondo il giornalista, ospite di Sky Sport, i nerazzurri hanno fatto molto meglio dei bianconeri appena buttati fuori dal Villarreal.

PREFERENZA – Per Paolo Condò l’Inter esce dalla Champions League meglio della Juventus: «Questo è evidente. Ha vinto una delle due partite col Liverpool, l’ha vinta in trasferta e ci siamo anche lamentati che negli ultimi dieci minuti si aveva la sensazione che coi cambi potesse essere usata un’ultima carta. Io direi però che, in generale, il livello della Serie A di quest’anno è il più basso degli ultimi dieci. Ed è normale che sia così, dopo i giocatori persi. Mi dispiace che, dal punto di vista del gioco, ci siano alcune in testa che giocano piacevolmente ma il meglio sia da quelle di metà classifica».