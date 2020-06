CondÃ²: “Inter, il turn over scopre giocatori non all’altezza”

Condò: “Inter, il turn over scopre giocatori non all’altezza”

Condividi questo articolo

Paolo Condò, ospite in studio ieri a “Sky Sport”, parlando del pareggio tra Inter e Sassuolo ha evidenziato una lacuna dei nerazzurri

GIOCATORI NON ALL’ALTEZZA – Condò individua nell’ampio turn over un problema dell’Inter che ha scoperto di avere troppi giocatori non all’altezza dei titolari: «La mia idea è che il turn over abbia scoperto dei giocatori che non sono all’altezza dei titolari. Eriksen, che mi era piaciuto tantissimo nella partita con la Sampdoria, due o tre cose le ha fatte ma non ha ripetuto la prestazione. Eriksen è un campione, io non ho dubbi su questa cosa. Però certamente c’è stato un passo all’indietro. Questa squadra è destinata a brillare quando brilla Eriksen».