Condò: «Inter ha dimostrato di voler vincere. Non ci sono limiti»

Paolo Condò ha parlato su Sky Sport dell’ultima stagione dell’Inter ed in generale delle italiane. Il giornalista ha fede nei nerazzurri.

FIDUCIA – Paolo Condò ha completa fiducia nelle italiane, in particolare una: «Non posso dire che bisogna ripartire dal punto raggiunto l’anno scorso dato che significherebbe vincere la Coppa, però se fino all’anno scorso il giorno del sorteggio dicevo che l’obiettivo erano al massimo i quarti ora non pongo limiti per l’Inter. L’anno scorso hanno fatto molto meglio di quanto pensassimo e quindi mi sembra anche giusto dare fiducia. Inter, Milan e Napoli in questo inizio di campionato hanno fatto vedere di voler vincere, proprio a livello mentale. Per la Lazio pongo il traguardo del girone, per le altre tre non ci sono limiti».