Condò: «Inter, guarda gli errori del Barcellona! Nota di merito a Inzaghi»

Condò esprime una sua opinione riguardo il quarto di finale di ritorno tra Inter e Bayern Monaco, facendo riferimento alla prestazione difensiva del Barcellona in casa del Borussia Dortmund. Chi dovesse passare il turno questa sera, infatti, sfiderà gli spagnoli in semifinale. Il giornalista ne ha parlato dagli studi di Sky Sport.

OCCHIO ALLA SEMIFINALE – Paolo Condò in vista della sfida di questa sera, si è soffermato in particolare sul Barcellona: «La partita tra Borussia Dortmund e Barcellona deve dare indicazioni a chi questa sera riuscirà a passare il turno tra Inter e Bayern Monaco. Ci sono stati momenti nei quali il Barcellona era in balìa del Dortmund. Se pensiamo che con un’eventuale passaggio del turno la situazione sarà la stessa: andata in casa del Barcellona e ritorno in casa, a buon intenditore poche parole».

Inter, una qualità da sfruttare contro il Bayern Monaco

QUALITÀ NERAZZURRA – Condò elogia lo “status” dell’Inter di Inzaghi, più sicura di sé e capace di soffrire: «La storia di questa stagione dice che ti puoi fidare dell’Inter. Chiaro che più l’asticella si alza, e più devi ingegnarti. Ma quando l’Inter si trova nei guai, loro riescono a venirne fuori. Questa è chiaramente una nota di merito per la squadra di Inzaghi e la sua squadra, perché si è guadagnata questa fiducia. Chiaro che ci saranno dei momenti in cui soffrirà. Io ho paura soprattutto di Olise e delle superiorità numeriche che riesce a creare, però quando l’Inter riparte, lo fa sempre con tanti giocatori».