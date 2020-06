Condò: “L’Inter si gioca già tantissimo con la Sampdoria. Calendario…”

Condividi questo articolo

L’Inter, da questa sera, conosce il calendario fino alla quartultima giornata (vedi articolo). Paolo Condò, ospite di Sky Sport, si sofferma sul recupero che i nerazzurri devono giocare, quello contro la Sampdoria del 21 giugno. A suo avviso la prima partita di Serie A dopo lo stop sarà già fondamentale per le residue speranze di titolo.

FINALMENTE SI RIPENSA AL CAMPO – Paolo Condò dà uno sguardo al calendario, con la Serie A che finalmente riprenderà il 20 giugno. Il giornalista pensa che, per vincere il campionato, possa esserci ancora una corsa a tre: «Da questo pomeriggio Juventus-Lazio, in questo momento, lo consideriamo lo spareggio scudetto. Poi chissà il 20 luglio che cosa sarà successo, se le due squadre saranno ancora così a contatto. L’Inter si gioca già tantissimo nella prima partita, perché battendo la Sampdoria a San Siro nel recupero tornerebbe a -6 dalla Juventus. Se magari l’Inter riuscirà ad approfittare di alcune incertezze… Siamo in un mondo nuovo, stiamo affrontando una situazione così lunga: a porte chiuse non era mai successa. Certamente c’è subito Atalanta-Lazio che è una partita di grande difficoltà per la Lazio in chiave scudetto: quello già è un primo test per valutare le sue ambizioni».