Condò: «Inter da film d’azione in Champions League! Juventus? X2 ma…»

Condò ha individuato una sliding doors nel cammino dell’Inter in Champions League paragonandolo ad un film d’azione. Poi fa una considerazione sul Derby d’Italia con la Juventus. Le sue parole ospite a Sky Sport

CHAMPIONS E DERBY − Paolo Condò sul percorso dei nerazzurri: «Cammino in Champions League? Io sono un grande appassionato di film d’azione, l’Inter si trovava in una situazione di crisi latente contro il Barcellona, quasi esplosa. Ma è riuscita a salvarsi all’ultimo vincendo a San Siro e giocando la sua miglior partita al Camp Nou. Dall’altro lato, il Barcellona aveva puntato addirittura sui quarti di finale di Champions per riprendersi economicamente. Ora situazione disastrosa. Juventus-Inter? Grande fascino. Se ci fosse un tempo con in campo Di Maria Vlahovic e Chiesa potrei derogare l’X2 sull’Inter. In partenza e senza quell’attacco, l’X2 è il risultato più prevedibile».