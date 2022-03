Condò: «Inter, era estremo il bisogno di goleada. Valigetta per Liverpool»

L’Inter affronterà il Liverpool martedì alle 21 ad Anfield, partendo dallo 0-2 dell’andata. Condò, da Sky Calcio Show – L’Originale, valuta cosa lascia il 5-0 di ieri contro la Salernitana.

RILANCIATI – Paolo Condò parla di come l’Inter si presenterà a Liverpool: «Valigetta preziosissima per il morale. Per la classifica, naturalmente, ma anche per il morale. Aveva un bisogno estremo di goleada, non solo di un gol dopo quattro partite senza reti. Aveva bisogno degli attaccanti che segnassero. È stata fortunata dalla sorte di trovare in questo momento di difficoltà la Salernitana, non tanto per la sua intrinseca debolezza ma perché deve fare dei colpi da tre punti. Ha giocato per vincere la partita, ha avuto anche la prima palla gol Simone Verdi. Poi non c’è stato più match».