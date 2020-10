Condò: “L’Inter doveva avere 6 punti, non 2! Ecco perché ne ha buttati 4”

Condividi questo articolo

Paolo Condò

Condò ritiene che ieri l’Inter, come contro il Borussia Monchengladbach, abbia buttato la vittoria. Il giornalista di Sky Sport, ospite di “Champions League Show”, trova anche una motivazione per lo 0-0 di Kiev con lo Shakhtar Donetsk.

OCCASIONE PERSA – Paolo Condò si sofferma sui lati negativi: «Non è un pareggio bellissimo. Forse il pareggio in extremis del Real Madrid aggiusta un po’ le cose. Secondo me in testa c’è la squadra più debole del girone, cioè lo Shakhtar Donetsk. L’Inter ha raccolto due punti: li ha raccolti perché, nella prima partita, ha fatto un rigore scemo e un buco. Lo Shakhtar Donetsk non ha mai tirato in porta: dopo due partite così non puoi avere due punti, proprio perché questa è la Champions League. Hai veramente buttato via due partite nelle quali dovevi averne sei! Doveva averne sei di punti, ne ha due e queste sono cose che deve pagare. Io ricordo i gironi di Luciano Spalletti prima e Antonio Conte poi: a un certo punto l’Inter sembrava forte e poi è stata tirata giù. A Romelu Lukaku non si può dire nulla per quello che sta facendo, dico qualcosa a Lautaro Martinez perché sta sbagliando parecchio. Siccome una terza bocca di fuoco non c’è in questa squadra qualcosa bisogna cambiare, Ivan Perisic segna una volta ogni morte di Papa. L’Inter ha raccolto molto meno di quanto ha meritato, e l’ha raccolto perché non segna».