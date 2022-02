Condò: «Inter, dopo Napoli non tutto come prima. Dominio nella ripresa»

Condò trova qualcosa da cui ripartire per l’Inter, dopo l’1-1 di ieri a Napoli. Nel corso della trasmissione Sky Calcio Show – L’Originale, il giornalista ha una minima preferenza per i nerazzurri.

QUALCOSA È CAMBIATO – Per Paolo Condò l’1-1 del Maradona modifica la situazione di classifica ben più del singolo punto: «Non è tutto come prima, perché Napoli-Inter è passata adesso. L’Inter arrivava con la sconfitta nel derby a questo nuovo scontro diretto, sempre con la seconda in classifica. Se avesse vinto il Napoli si sarebbe riaperto tutto, se avesse perso si sarebbe chiusa. Però è passata una partita che era uno dei due avversari molto duri sulla strada, l’ultimo sarà quello contro la Juventus. L’Inter ha dominato il finale della gara, ha giocato prima alla pari il secondo tempo e poi ha dominato, ma il primo tempo del Napoli non consegna la vittoria ai punti».