Condò: «Inter, dispiace umanamente per Radu. Bologna una cosa in più»

L’Inter cade malamente sul campo del Bologna sprecando la chance di sorpassare il Milan in testa alla classifica. Secondo Paolo Condò, intervenuto negli studi di Sky Sport, la squadra di Mihajlovic ha avuto una cosa in più rispetto ai nerazzurri

RIGORE FALLITO – L’Inter perde sul campo del Bologna con una papera clamorosa di Ionut Radu. Paolo Condò cerca di ridimensionare il peso della sconfitta: «In realtà non cambia molto perché perdere o pareggiare era la stessa cosa, umanamente mi dispiace per Radu. Ripeto, più o meno non cambiava nulla perché comunque sarebbe rimasta dietro il Milan. Ora è il Milan il padrone del suo destino, l’Inter ha sbagliato il suo calcio di rigore e quindi se il Milan non commette più errori è Campione d’Italia. L’errore di Radu? Da quando i portieri giocano molto con i piedi succede, poi per carità abbiamo visto l’errore di Buffon o di Donnarumma in Champions League».

UN NUOVO VANTAGGIO – Condò prosegue parlando del nuovo vantaggio del Milan nei confronti dell’Inter: «Il Bologna ha pareggiato con Juventus e Milan e ha battuto l’Inter, ma deve essere capace di tirare fuori certe caratteristiche non solo in situazioni drammatiche come quella che sta vivendo il suo allenatore. L’Inter ha avuto mille occasioni, il risultato giusto sarebbe stato un pareggio ma il Bologna ha avuto la tigna di andare a cercare quel gol. È chiaro che questo risultato consente al Milan di pareggiarne una visto che negli scontri diretti è in vantaggio, è questa non è una cosa piccola».