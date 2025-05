Condò: «Inter, dinamica riavviata! Differenza evidente col Barcellona»

Al termine della sfida vinta contro il Verona, Paolo Condò spiega il momento dell’Inter. All’orizzonte c’è il ritorno della semifinale di Champions League col Barcellona: il giornalista sottolinea un differenza tra le due squadre.

DINAMICA RIAVVIATA – Paolo Condò, opinionista di Sky Sport, dice la sua sul testa a testa tra Inter e Napoli in chiave scudetto: «Il Napoli ha superato la partita probabilmente più complicata di quelle che l’attendevano. Ora ha due partite in casa contro squadre serene e una trasferta a Parma dove volendo può giocarsi anche il bonus pareggio che ha mantenuto. L’Inter ha fatto quello che doveva e poteva fare: ha battuto il Verona e riavviato una dinamica. Veniva da due sconfitte in campionato consecutive e senza fare gol».

Inter e Barcellona si preparano allo scontro: Condò evidenzia la differenza!

IL LIVELLO – Col ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona che si avvicina, Paolo Condò dichiara: «L’Inter ha fatto riposare tutti i suoi giocatori in vista di martedì, mentre il Barcellona è stato costretto a far entrare in fretta e furia alcuni come Yamal e Rafinha. Guardiamo cosa c’è dietro la formazione titolare del Barcellona, dell’Arsenal, del PSG: sono squadre dello stesso livello dell’Inter in Champions League. Non gioca Lewandowski ma gioca Fernand Torres che ha fatto una ventina di gol quest’anno». Questo il punto di vista dell’opinionista, che commenta la differenza di qualità tra la rosa alternativa dell’Inter, scesa in campo quest’oggi contro il Verona, e quella del Barcellona.