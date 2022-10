Condò: «Inter e Dimarco, che sorpresa! Mondiale? Eliminazione da pirla!»

Condò interviene nel post-partita di Inter-Viktoria Plzen con una simpatica frase che racchiude il momento nerazzurro. Il giornalista, nello studio di Sky Sport 24, si sofferma su alcuni giocatori italiani, come Dimarco, che dimostrano grande qualità all’interno della squadra interista. Il pensiero ritorna, inevitabilmente, all’opportunità persa nel Mondiale.

SORPRESA – Paolo Condò parla dell’Inter e di alcuni suoi giocatori di punta. Il giornalista, ospite della trasmissione “Champions League Show”, dichiara: «Il momento nerazzurro descritto con una sola frase? Dico “Inter di Marco Polo”. Perché l’Inter si qualifica, Federico Dimarco (vedi intervista) gioca una partita spaziale e Steven Zhang annuncia che la società resterà di sua proprietà, in Cina. A quanto pare non ha intenzione di vendere. Arrivati a questo punto, la delusione è la Juventus ma la sorpresa straordinaria è l’Inter. Dimarco, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella sono bravi giocatori italiani che, insieme a altri, riempiono le squadre che vanno avanti in Champions League. Questo ci dice che il posto dell’Italia era in Qatar. Siamo stati eliminati da pirla». Nello studio di Sky Sport 24, il giornalista si lascia andare ad alcuni commenti sulla mancata qualificazione italiana al Mondiale. Un peccato, anche considerando le grandi risorse calcistiche a disposizione.