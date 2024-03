Condò: «Inter da fantascienza pura! Allenamento per Madrid»

L’Inter batte anche il Bologna e vola a +18 in classifica, in attesa delle partite di Juventus e Milan. Condò, dagli studi di Sky Sport, esalta il cammino dei nerazzurri in campionato

FANTASCIENZA – Queste le considerazioni di Condò: «Inter alla tredicesima vittoria consecutiva, la decima in campionato. Abbiamo magnificato la cavalcata del Napoli dello scorso anno, rispetto agli azzurri l’Inter ha segnato e subito meno ed ha 4 punti in più. Fantascienza pura quello che sta facendo. Soffrendo relativamente si è allenata per Madrid dove qualcosa di sofferenza ci sarà per forza di cose. Stiamo aspettando tutti la partita di mercoledì, se riuscirà a passare e penso abbia le carte in regola per farlo, da lì in poi dovrà gestire le forze dei suoi giocatori».