Condò: «Inter in corsa in tre competizioni! Paghi a caro prezzo…»

Paolo Condò non sottovaluta affatto la stagione dell’Inter, unica squadra in Serie A in corsa per tutti gli obiettivi. Il giornalista su Sky Sport spiega il suo punto di vista.

STAGIONE – L’Inter ha pareggiato lo scontro diretto contro il Napoli con il risultato di 1-1 ed ha tenuto così il primo posto in campionato. I nerazzurri comunque hanno un calendario proibitivo perché sono andati avanti sia in Champions League che in Coppa Italia. Gli impegni si accumulano e i problemi anche. Gli infortuni sono la punta di un iceberg difficile da gestire, ma non impossibile.

Inter, risultati di alto livello oltre i problemi!

VALORE! – Nonostante tutto Paolo Condò ci tiene a esaltare i risultati raggiunti sino ad ora dalla squadra di Simone Inzaghi nel corso dell’anno: «Siamo al 5 marzo e l’Inter è prima in campionato, favorita per passare ai quarti di finale di Champions League e in semifinale di Coppa Italia. Chiaro che per questi risultati devi pagare dei prezzi, a volte anche cari. Questi prezzi sono gli infortuni, l’assenza fluidità nel gioco che era tipica della scorsa stagione. Adesso c’è un solo punto di vantaggio dal Napoli in campionato, l’anno passato erano 12 rispetto alla Juventus. Anche i competitor sono sicuramente migliorati»