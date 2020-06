CondÃ²: “Inter, con il Napoli gran primo tempo. Eriksen? Ãˆ piaciuto a tutti”

Condò: “Inter, con il Napoli gran primo tempo. Eriksen? È piaciuto a tutti”

Paolo Condò, noto giornalista, intervenuto su “Sky Sport 24” nel corso della trasmissione “Pomeriggio Sky Sport” ha parlato dell’Inter. Si analizzano le rimonte subite in stagione dai nerazzurri e la prestazione di Christian Eriksen con il Napoli

ANALISI – Queste le parole di Paolo Condò: «Inter? Non so se serve cattiveria. Le rimonte subite vanno analizzate: ci sono due primi tempi fantastici, quello a Barcellona e quello a Dortmund. La squadra ad un certo punto arriva stanca. Un classico dell’Inter di Conte diventerà il ricambio degli esterni alla fine del primo tempo. È fisiologico, a fine partita arrivano stanchi. Con il Napoli sono subentrati Moses e Biraghi. Con il Napoli è stata disputata una grande partita. Eriksen sulla trequarti è piaciuto a tutti, è una squadra nuova. La preparazione atletica per le squadre di Conte conta molto»