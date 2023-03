Condò: «Inter, col Porto cruciale! Rendimento in Serie A? Mia teoria…»

Condò, negli studi di Sky Sport, ha parlato a proposito dell’Inter fra poco in campo contro il Porto per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League



CRUCIALE – Queste le parole di Paolo Condò: «Serata cruciale per l’Inter, una squadra che deve scrivere un di più nel bilancio stagionale che dal punto di vista del campionato piange parecchio. Io non vedo l’Inter al secondo posto, la vedo staccata 18 punti dal primo. Ed è un mal comune mezzo gaudio lì dietro. Solo che il Milan lo ha già fatto, l’Inter deve qualificarsi ai quarti di finale. Quando la partita è difficoltà massima i nerazzurri quasi si divertono, quando invece non lo è tendono a distrarsi. Ho una teoria su quello che è successo in campionato: sparito il Napoli e sparita la Juventus, la corsa alla Champions League se la giocano i nerazzurri, Roma, Lazio e Milan. Con tre posti su quattro, magari i giocatori dicono “ce la facciamo”. Dzeko o Lukaku? Giocheranno entrambi, la differenza è giocare 55 minuti o 35 più recupero. Inzaghi sceglie di volta in volta chi deve lavorare ai fianchi e chi deve dare la botta finale, come all’andata in cui il belga è entrato ed ha dato la botta nel finale».